В Казани прорвало водопровод - без воды остались десятки домов

В Казани в связи с прорывом на водопроводе диаметром 400 мм, построенном в 1975 году, временно прекращена подача воды в домах на нескольких улицах. Авария произошла на улице Татарстан, где поврежденный участок находится на глубине 2,6 метра, сообщает МУП «Водоканал».

Без водоснабжения остались жители домов по улицам Татарстан (№7, 9, 11, 18, 43, 49, 64, 68 и другие), а также нескольких домов по улицам С. Садыковой, Г. Тукая, Ф. Карима, Ахтямова и К. Тинчурина.

Специалисты аварийных служб оперативно локализовали повреждение и приступили к земляным работам. После определения точного места и характера повреждения начнется ремонт. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.

