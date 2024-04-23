В Казани прошел чемпионат России по плаванию

Спортивные состязания проводились во Дворце водных видов спорта с 14 по 19 апреля. Чемпионат собрал лучших пловцов страны, в нем также приняли участие спортсмены из Беларуси, Нигерии и Мадагаскара.

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Город
23 апреля 2024  13:42
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

В ходе торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию было зачитано приветствие министра спорта РФ Олега Матыцина. «Казань не в первый раз принимает соревнования всероссийского уровня, - подчеркнул он. - Соревнования в Казани являются отборочными для формирования составов сборной для участия в ближайших крупных стартах».

В этом году российский чемпионат не стал отборочным этапом для участия в Олимпийских играх в Париже. По итогам рассмотрения всех требований Международного олимпийского комитета было решено, что российские пловцы не примут в них участие. Тем не менее эксперты отметили, что первенство России от этого не стало менее зрелищным. Такое мнение, в частности, высказал в интервью «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

- Отсутствие символики и другие факторы лишают возможности наших спортсменов чувствовать себя на равных с другими участниками, - объяснил он причины отказа от участия в Олимпиаде. - Конкуренция на чемпионате России была хорошей, накала борьбы хватало. Были результаты выше, чем у чемпионов мира в Дохе. Уровень достаточно приличный. Финал на дистанции 100 метров на спине у нас закрылся лучше, чем на чемпионате мира.

Также президент ВФП отметил, что прошедшие соревнования стали отборочным этапом на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Первые пройдут в столице РТ с 19 по 21 июня. А Всемирные игры дружбы примут Екатеринбург и Москва.

В ходе соревнований был установлен ряд новых мировых рекордов. Владимир Сальников отметил, что с результатами, которые показали в Казани российские пловцы, они могли бы завоевать около 15 медалей на чемпионате мира.

Вызывает гордость и сборная Татарстана. В общем зачете наши пловцы заняли четвертое место, уступив Санкт-Петербургу, Москве и Калужской области. В копилке Татарстана 10 медалей, включая четыре золотые. Андрей Минаков стал чемпионом среди мужчин на дистанции 100 метров в стиле баттерфляй. В вольном стиле на 400 метров среди женщин лучшей стала Софья Дьякова.

Еще две золотые медали татарстанцы завоевали в командных зачетах. В комбинированной эстафете 4 х 100 метров победили Николай Зуев, Ралина Гилязова, Андрей Минаков и Ирина Злобина. А женская команда, в состав которой вошли Софья Дьякова, Дарья Устинова, Анастасия Колпакова и Валерия Саламатина, стала первой в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем.

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