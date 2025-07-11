В Казани прошел фестиваль добрососедства в обновленном дворе

В Казани, в Советском районе, во дворе дома на Карбышева, 15, прошел веселый фестиваль добрососедства «Наш двор». Этот двор – один из многих, которые привели в порядок по специальной программе «Наш двор», пишет «Татар-информ».

Жители делились на празднике, как здорово изменился их район после того, как во дворах сделали ремонт. Они говорили, что жить стало лучше и удобнее. К ним в гости пришли глава Советского района Роман Фатхутдинов, депутат Лилия Маврина и ветеран, кандидат в депутаты Эдуард Хуснутдинов.

Глава района Роман Фатхутдинов рассказал, что за последние 5 лет в Советском районе привели в порядок целых 283 двора.

Эти изменения почувствовали на себе 130 тысяч жителей – почти треть района.

Депутат Лилия Маврина назвала программу «Наш двор» уникальным опытом, который стоит перенимать всей России. Она напомнила, что саму программу предложила партия «Единая Россия» в 2019 году, а Раис Татарстана Рустам Минниханов ее поддержал, и в 2020 году работы начались. Маврина уточнила, что деньги на дворы – миллиарды рублей – выделил лично Минниханов, не из основного бюджета.

По всему Татарстану благодаря программе уже улучшили 5174 двора. От этого выиграли почти полтора миллиона жителей! Но останавливаться не будут – планируется привести в порядок еще 8 тысяч дворов республики.

На празднике не забыли и про самых активных соседей. 15 человек, которые особенно помогали благоустраивать свой двор, получили благодарственные письма от имени Раиса РТ Рустама Минниханова.

Праздник продолжился концертом Государственного камерного хора Татарстана в рамках проекта «Лето в Татарстане». Его руководитель Миляуша Таминдарова не скрывала эмоций: «Мы живем в лучшем городе мира! Я много где была, но поверьте, лучше места нет. Да здравствует Рустам Нургалиевич Минниханов!»

Рядом с площадкой фестиваля работала агитационная палатка. Там прохожим напоминали о предстоящих выборах Раиса Татарстана, которые пройдут 14 сентября.

