В Казани прошел фестиваль «РобоСабантуй 2024»

В ИТ-парке имени Башира Рамеева прошел Детский поволжский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2024», сообщили сегодня министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Мероприятие прошло в формате семейного фестиваля. Участие приняли дети Поволжья от 4 до 17 лет.

Для болельщиков организаторы предусмотрели интересную программу: детские и семейные мастер-классы, лектории и общение с экспертами для родителей, площадки для самых маленьких зрителей.

Детский ИТ-парк подготовил для участников фестиваля свои активности, в том числе, фиджитал ритм симулятор, дрон симулятор и управление коптерами, мастер-классы по 3д, семейный шахматный турнир.