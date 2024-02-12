В Казани прошел фестиваль «РобоСабантуй 2024»

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Город
12 февраля 2024  14:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В ИТ-парке имени Башира Рамеева прошел Детский поволжский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2024», сообщили сегодня министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Мероприятие прошло в формате семейного фестиваля. Участие приняли дети Поволжья от 4 до 17 лет. 

Для болельщиков организаторы предусмотрели интересную программу: детские и семейные мастер-классы, лектории и общение с экспертами для родителей, площадки для самых маленьких зрителей.

Детский ИТ-парк подготовил для участников фестиваля свои активности, в том числе, фиджитал ритм симулятор, дрон симулятор и управление коптерами, мастер-классы по 3д, семейный шахматный турнир.

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