В Казани прошел форум «Бизнес во благо»

В Татарстане с 2015 года активно развивается некоммерческий сектор. Когда все только начиналось, было всего три такие организации, а сейчас их число существенно увеличилось. Об этом вчера на пленарной сессии форума «Бизнес во благо» в Казани сообщил заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ Адель Мубаракшин.

- Увеличилось и число услуг, которые они оказывают, - продолжил Адель Рафикович. - К примеру, если НКО ведет деятельность, которая соотносится с минтруда РТ (к примеру, детские реабилитационные центры. – Прим. автора), то она имеет право вступить в соответствующий реестр и получать компенсацию от государства. Таким образом, НКО стали не просто помощниками министерства, но и самодостаточными учреждениями.

Мубаракшин отметил, что за прошлый год компенсация от государства для некоммерческого сектора составила около 283 млн. рублей.

Депутат Госдумы РФ, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова в своем выступлении напомнила, что 2024 год в России объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом семьи и попросила предпринимателей больше помогать нуждающимся семьям, к примеру, многодетным, а также детям с ограниченными возможностями и тем, кто связан с СВО. Она рассказала историю, которая тронула ее до глубины души - как одна мать погибшего в зоне СВО бойца основала фонд имени своего сына Кирилла Рябцева и помогает военным в зоне СВО. Герою, к слову, был всего 21 год.

Ларионова подчеркнула, что в последние годы предприниматели стали сами проявлять инициативу в плане помощи незащищенным слоям населения, и их уже не нужно убеждать помогать, как это было раньше.

Отметим, Всероссийский форум для предпринимателей «Бизнес во благо» состоялся в Казани 4 декабря. В нем участвовало более 1 тыс. бизнесменов со всей России. Мероприятие проводилось в целях глобального диалога кооперации предпринимателей-благотворителей по вопросам общественно-значимых инициатив и развития бизнеса в РТ, а также для сбора денежных средств для подопечных проекта «Приют человека». Организован форум сообществом предпринимателей-благотворителей «Меценаты».