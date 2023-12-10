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В Казани проходит форум работающей молодежи

9 декабря начался Республиканский форум работающей молодежи, который проходит на базе детского оздоровительного лагеря «Восток». Мероприятие продлится 3 дня: с 9 по 11 числа.

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Республика
10 декабря 2023  11:12
Автор:
Эльза Минашаева

Форум объединил 200 специалистов из 70 предприятий и организаций Республики Татарстан, таких как ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», АО «СИБУР-РТ», АО «Татэнерго», АО «Завод Элекон», АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», АО «Татспиртпром», АО «НэфисКосметикс», ООО «ХайерИндастри РУС», Казань Экспо и других.

Конгресс открылся пленарной дискуссией на тему «Будущее Татарстана строим вместе, будущее Татарстана строю я. Драйверы развития отраслей экономики, социальной сферы и гражданского общества вчера, сегодня, завтра».
Спикерами на ней выступили Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков и председатель Совета Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» Айдар Сагетдинов.

На протяжении 3 дней для работающей молодежи в рамках образовательной программы конгресса будут проводиться мастер-классы с целью поддержки и развития лидеров общественного мнения на предприятиях и организациях Республики Татарстан. На тренингах будут обсуждаться такие темы, как создание личного бренда, контент-планирование, публичные выступления онлайн и офлайн, техника написания текстов для социальных сетей, а также ключевые навыки создания фото- и видео-контента. Мастер-классы будут давать специалисты в области рекламы, журналистики и SMM, а также модераторы федеральных проектов и писатели.

Организаторами форума являются Министерство по делам молодежи Республики Татарстан совместно с Региональной общественной организацией «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан». Конгресс проводится в рамках реализации подпрограммы «Работающая молодежь Республики Татарстан на 2019 – 2025 годы» государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы».

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