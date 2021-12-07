В Казани прошел гала-концерт фестиваля «Добрая волна» с Игорем Крутым и Димой Биланом

В Казани прошел гала-концерт финалистов фестиваля «Добрая волна», организаторами которого выступила Академия Игоря Крутого, совместно с мэрией Казани.

«В четвертый раз подходит этот фестиваль, и для нас это чрезвычайно приятно. Ведь если у нас появляется возможность сделать так, чтобы наши дети лишний раз улыбнулись, то значит, наш проект проходит не напрасно», — поделился со сцены Игорь Крутой.

В отборочном этапе участвовало восемь городов России. Всего из 2,5 тыс. заявок от детей в финал вышло 113 участников, среди которых оказались 12 татарстанцев: участники из Кукмора, Набережных Челнов, Зеленодольска, Казани и Сармановского районов.

Мэр Казани выразил благодарность за проведение фестиваля не только всем организаторам, но и участникам, которые делают это мероприятие по-настоящему ярким праздником.

«Я рад, что его география растет, а всего за четыре года существования фестиваля через наши сцены прошло более пяти тысяч участников», – добавил Метшин.

Вместе с финалистами на одной сцене выступили такие звезды российского шоу-бизнеса, как Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Олег Газманов, Анжелика Варум и др.

Напомним, что фестиваль проводится с 2017 года, и задачей его является поддержка молодых талантов, а также создание условий для общения здоровых детей и детей с ОВЗ.