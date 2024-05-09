В Казани прошел парад, посвященный 79-ой годовщине Победы

Сегодня вся Россия отмечает, пожалуй, главный свой праздник - День Победы. В Москве и множестве других городов прошел Парад Победы. Исключением не стала и Казань. На торжественном событии побывали и корреспонденты «КВ».

Началу парада в Казани предшествовало включение с Красной площади, где с обращением выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», - отметил глава государства.

В Казани перед ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и гостями парада выступил Раис РТ Рустам Минниханов.

«День Победы – самый главный и самый близкий каждому россиянину праздник. Навсегда в историю нашей многонациональной страны вписано 9 мая 1945-го года. Это день гордости за нашу героическую армию и флот, за наших дедов и прадедов! Великая Победа далась нашей стране ценой тяжелейших, невосполнимых потерь и утрат. 27 млн погибших – страшная цифра, которая болью в сердце отзывается у каждого из нас. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете», - подчеркнул Раис РТ.

Начало торжественного шествие ознаменовал вынос государственных флагов России и Татарстана, в одном ряду с которыми несли Знамя Победы. В параде участвовали военнослужащие Казанского гарнизона, представители военных и гражданских учебных заведений города, министерств и ведомств, военно-патриотические объединения, а также Союз десантников РТ и Содружество пограничников РТ.

Затем по площади Тысячелетия прошла военная техника времен Великой Отечественной войны: танки Т-34 и ИС-3, самоходное орудие СУ-100, артиллерийские системы БМ-13 («Катюши»), мотоциклы МВ-650, зенитные пушки АЗП-37 и другая техника. Завершил парад проезд ретроавтомобилей разных лет, включая знаменитый военный автомобиль ГАЗ-ААА.