В Казани прошел праздник «Улица СМИ»

Сегодня, в День печати Республики Татарстан, у нового здания Татарского Государственного Академического Театра имени Г.Камала (ул. Хади Такташа, 74) прошел праздник под названием «Улица СМИ», куда мог прийти любой желающий.

На нем горожане и гости столицы могли познакомиться с различными татарстанскими СМИ и оформить подписку на них. Для гостей были предусмотрены угощения. Редакция газеты «Казанские ведомости» тоже приняла участие в данном мероприятии.

В 16.00 началась торжественная церемония награждения победителей XXVIII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» - «Хрустальное перо».

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, подойдя к стенду «КВ», поздравил коллег с праздником.

Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов пожелал сотрудникам редакции «КВ» крепкого здоровья и творческих успехов.

- Когда рядом «Казанские ведомости», настроение не может быть плохим, потому что эта газета рассказывает о том, что волнует людей, - отметил он. – Я рад, что ваша газета сохранила замечательные традиции и движется вперед!