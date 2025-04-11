В Казани прошел старт масштабного чемпионата бизнес-кейсов для школьников

В Казани в рамках республиканского проекта «Школьный бизнес-старт» стартовал первый этап масштабного чемпионата бизнес-кейсов, собравший более 300 школьников из Татарстана. Участники, объединившиеся в 32 команды, получили задание решить реальные предпринимательские задачи.

Организаторы отметили, что в этом году акцент сделан на кадровые вопросы. Участникам предстоит разработать идеи по привлечению молодых специалистов в детские центры и создать механизмы для карьерного роста сотрудников. Им предстоит предложить экологичные решения, например, как снизить использование полиэтиленовой упаковки в магазинах одежды.

Оценивать проекты будут эксперты из татарстанского бизнес-сообщества. Только 12 команд смогут перейти во второй этап чемпионата, который пройдет в Казани 30 апреля. Наталья Кондратова, первый заместитель министра экономики Татарстана, подчеркнула важность проекта для развития финансовой грамотности и предпринимательского мышления у молодежи.

Проект «Школьный бизнес-старт» реализуется уже третий год и охватил более 34 тысяч школьников, включая детей из малых городов и сел республики. Инициатива поддерживается Министерством экономики и образования Татарстана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».