 В Казани поисковые отряды возложили цветы к Вечному огню в честь солдат, не пришедших с поля боя
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В Казани поисковые отряды возложили цветы к Вечному огню в честь солдат, не пришедших с поля боя

На мероприятии назвали имена павших бойцов, которые ранее считались без вести пропавшими.

Город
3 декабря 2021  15:43
Автор:
Карина Кострулева

В Казани на территории Парка Победы торжественно отметили День неизвестного солдата, который отмечается сегодня. Волонтеры, РМОО ДОСААФ РТ «Курс» и участники поисковых отрядов возложили цветы к вечному огню.

«Сегодня мы здесь, чтобы почтить память неизвестных солдатов. С 2014 года 3 декабря по всей России мы приходим к мемориалам, чтобы сказать о неизвестных именах в нашей истории», — рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева. 

По словам Кондратьевой, в мероприятие по возложению цветов приняли участие казанские организации совместно с объединением отечества, ветеранские организации и волонтеры. 

«Мы возложили цветы к вечному огню, а также сказали те имена, которые за этот год поисковые отряды вписали в историю. Миссия молодежи помнить эти имена, и чтобы мы помнили каждого солдата», — заключила Кондратьева.

 

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