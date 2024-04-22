В Казани прошел традиционный памятный день «Хәтер көне»

В мечети «Кул Шариф» собрались аксакалы, мухтасибы и имамы из разных уголков Татарстана.

Мероприятие началось с коллективного полуденного намаза, проведенного муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным. Участники прошли по традиционному маршруту к мавзолею казанских ханов и башне Сююмбике.

Возле места погребения были прочитаны суры из Корана и совершена дуа-мольба в память о павших при падении Казани.

«Хәтер көне» проводится каждый год в мечетях Татарстана через две недели после окончания месяца Рамадан. Дата с каждым годом смещается на 11 дней, соответственно в 2024 году 13-й день Шавваль приходится на 22 апреля.