В Казани прошел традиционный памятный день «Хәтер көне»

news_top_970_100
Город
22 апреля 2024  23:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В мечети «Кул Шариф» собрались аксакалы, мухтасибы и имамы из разных уголков Татарстана.

Мероприятие началось с коллективного полуденного намаза, проведенного муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным. Участники прошли по традиционному маршруту к мавзолею казанских ханов и башне Сююмбике.

Возле места погребения были прочитаны суры из Корана и совершена дуа-мольба в память о павших при падении Казани.

«Хәтер көне» проводится каждый год в мечетях Татарстана через две недели после окончания месяца Рамадан. Дата с каждым годом смещается на 11 дней, соответственно в 2024 году 13-й день Шавваль приходится на 22 апреля.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани прошел традиционный памятный день «Хәтер көне»
В Татарстане этой ночью ожидаются ливень, сильный ветер и град
Далиль, Лукерья или Пётр: в Казани назвали топ редких имён за прошедшую неделю
До мая в Казани отреставрируют объекты, посвященные Великой Победе
В Татарстане усовершенствуют законодательство о мигрантах на фоне угроз БПЛА и трагедии в «Крокусе»
Эксперты из Татарстана отмечают беспрецедентную консолидацию общества
В Минфине рассказали, почему стоит вложиться в программу долгосрочных сбережений
Во втором квартале продажи ипотеки в России удвоятся