В Казани прошел закрытый показ первого художественного фильма об абортах

Сегодня на экраны выходит первый художественный фильм, посвященный теме абортов, под названием «Мамино письмо».

В Казани прошел закрытый показ этой картины. Приглашенными гостями были митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, генеральный директор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и омбудсмен РТ Сария Сабурская.

Режиссером ленты выступил Александр Сукачев, а главные роли исполнили Ольга Красько, Кристина Новикова, Олеся Железняк и другие. По словам Бориса Корчевникова, главная цель авторов — донести правдивую информацию об абортах и предложить пути решения сложных ситуаций, что может привести к спасению многих жизней: «Накопилась боль, которую нужно было как-то выразить».