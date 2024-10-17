В Казани прошел закрытый показ первого художественного фильма об абортах

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Город
17 октября 2024  09:36

Сегодня на экраны выходит первый художественный фильм, посвященный теме абортов, под названием «Мамино письмо».

В Казани прошел закрытый показ этой картины. Приглашенными гостями были митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, генеральный директор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и омбудсмен РТ Сария Сабурская.

Режиссером ленты выступил Александр Сукачев, а главные роли исполнили Ольга Красько, Кристина Новикова, Олеся Железняк и другие. По словам Бориса Корчевникова, главная цель авторов — донести правдивую информацию об абортах и предложить пути решения сложных ситуаций, что может привести к спасению многих жизней: «Накопилась боль, которую нужно было как-то выразить».

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В Казани прошел закрытый показ первого художественного фильма об абортах