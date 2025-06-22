В Казани прошла акция «Свеча памяти»

В ночь на 22 июня в Казани прошла традиционная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Участники с зажжёнными лампадами прошли маршрут от Вечного огня в парке Горького до мемориала в парке Победы.

Организаторами мероприятия выступили «Молодая Гвардия Единой России», городской Комитет по делам молодежи и региональное отделение партии. К шествию присоединились ветераны, представители общественных организаций и студенты.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова в своём выступлении подчеркнула вклад Татарстана в Победу: «Оборонные предприятия республики работали на износ, обеспечивая фронт всем необходимым. Мы обязаны хранить эту память».

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов отметил важность передачи исторической правды новым поколениям: «Подвиг наших предков, принесших Победу в самой кровопролитной войне, нельзя забыть».

Акция завершилась возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.