В Казани прошла конференция по теме чистоты воздуха

Был зачитан обширный доклад. Все в нем было обстоятельно - и обилие характеризующих ситуацию цифр, и упоминание вредных веществ, и даже перечень мер воздействия на нарушителей, загрязняющих воздух. Не было сказано только одно: когда жители «Салават Купере», Залесного и некоторых других микрорайонов перестанут ощущать неприятные запахи?

Кстати, в Росприроднадзоре сообщили, что в этом году по различным каналам связи поступило 336 обращений, связанных с загрязнением атмосферного воздуха в Казани.

И. о. заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев рассказал, что с начала этого года только в северной зоне Казани их ведомство провело 54 контролирующих мероприятия. Проверяли все предприятия, которые находятся поблизости и способны своей деятельностью сильно испортить воздух и жизнь окружающим: УК «ПЖКХ», «ТГК-16», ПАО «Казаньоргсинтез», птицеводческий комплекс «Ак Барс» и управление этиленопроводов «Нижнекамскнефтехима». Спикер отметил, что выездные обследования проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

На полигоне ТКО на улице Химической, который относится к УК «ПЖКХ», были выявлены семь разных нарушений. К примеру, еще в мае был обнаружен излив с полигона фильтрата на почву. В результате загрязнилась прилегающая площадь около 5 тыс. квадратных метров. Предварительный ущерб оценен в 27 млн рублей.

Другое нарушение - отсутствие пробоотборных отверстий в некоторых местах свалки. Итог: максимальное превышение ПДК в воздухе по фенолу в этой зоне в отдельные моменты достигало 9,4 раза. Можно себе представить, какое с полигона доносилось амбре. Как же наказали за эти нарушения регоператора? Ахмадиев ответил: «Все материалы направлены в правоохранительные органы для приобщения к уголовному делу». Да, УК «ПЖКХ» затем оштрафовали. Но, по признанию спикера, сумма была не особо существенная для такого предприятия.

Внеплановая проверка казанской ТЭЦ-3 (относится к «ТГК-16») показала несоблюдение ряда требований природоохранного законодательства. По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности. То же относится и к птицеводческому комплексу. Получается, появление неприятных запахов - результат коллективного «труда».

Однако все нарушители должны устранить причины загрязняющих воздух выбросов. Например, УК «ПЖКХ» уже закупила грунт для создания насыпи вокруг полигона (для предотвращения будущих разливов) и начала работы по ее возведению.

По данным Ахмадиева, со всех нарушителей в РТ по линии Росприроднадзора в этом году было взыскано 152,6 млн рублей. Сумма кажется весьма существенной, если не делить ее на количество предприятий в республике, которые потенциально могут нанести вред окружающей среде.

Заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Айрат Шигапов добавил, что некоторые нарушения нашли и у «Казаньоргсинтеза». Правда, они более документального свойства.

Например, одно из них - у гиганта химической промышленности отсутствует план работ по уменьшению выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. На предприятии такой план обязались разработать к апрелю следующего года. В ходе проверок Росприроднадзора на «Казаньоргсинтезе» не зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. Но по словам Шигапова, лабораторией самого предприятия за прошлый год были зафиксированы незначительные превышения.

Всего за 2023 год только в северной зоне Казани ущерб, причиненный окружающей среде, составил 28,3 млн рублей. А по Татарстану Росприроднадзор насчитал ущерб окружающей среде на общую сумму 1,162 млрд рублей.