В Казани прошла первая научно-практическая конференция «Территория долголетия»

Гости конференции могли измерить свой биологический возраст

Фото: предоставлено пресс-службой группы компаний «Нижфарм»

В столице РТ прошла первая научно-практическая конференция «Территория долголетия», посвященная вопросам управления старением.

Медики республики получили ценные знания о современной клинической практике, а жители узнали, как сохранить здоровье и активность в зрелом возрасте.

Проект стал частью Межрегионального конгресса Российской ассоциации геронтологов и гериатров, который пройдет в 16 городах России в 2025 году. Участники конференции посетили просветительские лекции и дискуссии с ведущими специалистами Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава РФ.

В рамках конференции врачам представили современные подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых пациентов, а также методы терапии заболеваний суставов для поддержания их активности и мобильности. Специалисты обсудили реальные клинические случаи и поделились личным опытом.

В рамках информационно-просветительской программы для пациентов на лекциях рассматривались ключевые аспекты долголетия: здоровое питание, физическая активность, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а также уход за глазами и кожей. Лекторы акцентировали внимание на проблемах, выявленных в ходе опроса, и давали рекомендации по выбору специалистов для дальнейшего обращения.

- За прошлый год в Республике Татарстан 70% людей пожилого возраста прошли профилактические осмотры и 95% из тех, у кого были выявлены заболевания, были взяты под диспансерное наблюдение, а 5,7 тыс. пожилых людей с наиболее сложными проблемами прошли лечение в гериатрических отделениях, - рассказала вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Юлия Котовская. - Всего в 2024 году в республике работал 61 гериатрический кабинет, медицинскую помощь наиболее ослабленным пожилым пациентам оказывает 81 врач-гериатр.

Вице-президент по направлению рецептурных препаратов группы компаний «Нижфарм» Елена Семенова сообщила о реализации медико-социального проекта «Территория долголетия» в партнерстве с Российским геронтологическим научно-клиническим центром. Она отметила, что медицина пожилого возраста становится ключевым направлением здравоохранения, учитывая растущее число людей старше 65 лет. Проект направлен на улучшение качества их жизни и продление активного долголетия.