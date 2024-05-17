В Казани прошла встреча Минниханова с крупным дубайским бизнесменом

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Республика
17 мая 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления и генеральным директором компании DP World Султаном Ахмедом Бин Сулаем на полях XV KazanForum в выставочном центре «Казань Экспо».

DP World, базирующаяся в Дубае, является одной из крупнейших мировых логистических компаний, специализирующейся на грузовой логистике, операциях портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. Компания обслуживает 82 морских и внутренних терминала в более чем 40 странах и ежегодно обрабатывает 70 млн контейнеров.

Рустам Минниханов отметил активное содействие Татарстана в укреплении российско-эмиратских отношений, подчеркнув важность развития транспортных коридоров, таких как «Север - Юг». Для этого в республике строятся крупные логистические объекты и развивается необходимая транспортная инфраструктура.

Султан Ахмед Бин Сулайем выразил впечатление от промышленного потенциала Татарстана, отметив его возможности в логистике через Волгу и Каспийское море до Индии. Он подчеркнул эффективность водных торговых путей и интерес DP World в развитии индустриальных парков. Собеседники обсудили перспективные направления сотрудничества.

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