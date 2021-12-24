В Казани выбрали лучшие фотоработы по проекту «Нацпроекты: Татарстан — 2021»

Вчера в Казани прошла выставка республиканского фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан — 2021». На конкурс в этом году поступило более двух тысяч работ. В столице Татарстана было представлено 100 лучших работ со всех районов республики: 45 муниципальных образований, 10 республиканских министерств по 11 нацпроектам и пяти номинациям.

Ежегодный республиканский фотоконкурс «Нацпроекты: Татарстан» проводится с 2019 года. Его цель — привлечение внимания общественности республики к вопросам реализации национальных проектов, информирование населения о ходе их исполнения в Татарстане и значении.

Самые активные участники конкурса — Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Алексеевский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Тукаевский, Азнакаевский, Тюлячинский, Елабужский районы.

Ранее «КВ» писали о том, что в центре «Хазинэ» открылась выставка Алсу Тимергалиевой.