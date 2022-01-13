 После рейдов ГИБДД в Казани на спецстоянку были отправлены 4 автобусу
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После рейдов ГИБДД в Казани на спецстоянку были отправлены 4 автобусу

Всего было составлено 47 административных материалов на водителей автобусов и таксистов.

Город
13 января 2022  18:49
Автор:
Ольга Ильина

В Казани с 11 по 13 января этого года сотрудники ГИБДД провели сплошные проверки автобусов и такси. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Проверка выявила водителей, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, а также управляющих авто без  документов и с техническими неисправностями. Также сотрудники ГИБДД останавливали водителей-должников, которые не выплачивают штрафы. 

В результате сотрудники ГИБДД проверили 81 автобус и 72 такси. В отношении водителей автобусов составлено 32 административных материала, помещено на спецстоянку четыре автобуса. На таксистов составили 15 административных материалов, помещено на спецстоянку два автомобиля.

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