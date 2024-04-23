В Казани прошло открытие «Кубка Раиса РТ» по бильярдному спорту

В казанском IT-парке им. Башира Рамеева накануне стартовал Международный турнир по бильярдному спорту «Кубок Раиса РТ». Сегодня в торжественной церемонии его открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

Соревнования по русскому бильярду проводятся по дисциплине «Свободная пирамида с продолжением» в ранге Кубка мира. В общей сложности в турнире принимают участие около 48 спортсменов, включая 13-ти кратную чемпионку мира в личном зачете Диану Миронову. Помимо российских спортсменов, в состязании участвуют представители Беларуси, Казахстана и Киргизии.

- У нас есть достойные спортсмены – ребята и девчата, которые готовы побороться, - подчеркнул Рустам Минниханов в своем приветственном слове. - Вы все – мастера, и все же я желаю, чтобы вам еще и повезло. Бильярд - это очень красивый вид спорта.

Раис также шутливо признался, что завидует участникам турнира, ведь те могут играть в бильярд целых шесть дней.

- Как записаться в вашу команду? - поинтересовался он у участников соревнования.

Первый вице-президент федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов, также принявший участие в церемонии открытия, по поручению Федерации бильярдного спорта России, президента международной конфедерации по пирамиде Павла Завального выразил благодарность Рустаму Минниханову за высокий уровень организации турнира, при этом вручив главный знак отличия Федерации.