В Казани протестируют оплату проезда по геолокации

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Город
11 сентября 2024  11:39
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана планируют внедрить инновационную систему оплаты проезда в общественном транспорте на основе геолокации. Соглашение о реализации проекта в рамках системы «open loop» было подписано на Международном форуме Kazan Digital Week – 2024.

 Фото: © пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Новая система позволит оплачивать проезд без необходимости использования транспортных карт или приложений – средства будут списываться автоматически при входе и выходе из транспорта на основе данных геолокации.

Ожидается, что проект повысит качество транспортного обслуживания в городе, увеличит пассажиропоток и будет способствовать продвижению передовых цифровых сервисов в Казани.

Компания уже давно сотрудничает с МУП «Метроэлектротранс». В 2021 году она разработала для Казани мобильное приложение «Казань Транспорт», которое позволяет оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах с помощью QR-кодов.

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