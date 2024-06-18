В Казани проведут день закаливания на Голубом озере

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Город
18 июня 2024  12:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В субботу, 22 июня, на Большом Голубом озере пройдет день закаливания для казанцев. Горожане смогут научиться правильно погружаться в холодную воду под руководством тренера по физкультуре и закалке Евгения Иванова.

В программе дня также предусмотрена практика лесотерапии и чайная церемония вместе с психологом Дмитрием Никитиным.

Мероприятие начнется в 10:00 на новых купелях в местах впадения Большого Голубого озера в Казанку. Участников будут ждать у Хрустального водопада. Чтобы участвовать в дне закаливания, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Перед тем, как начать практиковать закаливающие процедуры, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Горожанам нужно взять с собой чай в термосе, питьевую воду, полотенце, сланцы, купальник или плавки.

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