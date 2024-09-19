В Казани провели акцию «Ребенок — главный пассажир»

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Город
19 сентября 2024  18:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана прошла акция «Ребенок – главный пассажир», приуроченная к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, которая проходит с 16 по 20 сентября.

Сотрудники Госавтоинспекции города Казани совместно с представителями ГБУ БДД провели мероприятие у одного из детских садов города, чтобы напомнить родителям о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

Как подчеркнули инспекторы ГИБДД, дети – наиболее уязвимые участники дорожного движения, и в случае ДТП рискуют получить более серьезные травмы, чем взрослые.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет на заднем сиденье. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

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