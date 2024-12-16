В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба, в 2024 году на капитальный ремонт 179 многоквартирных домов в Казани потратили 2,97 млрд рублей.

Всего же, в рамках трехлетней программе по капитальному ремонту домов, к концу 2025 года планируется отремонтировать 562 дома. Общая стоимость программы составит более 8 млрд рублей.

В настоящее время капитальный ремонт затронул все районы Казани, но больше всего домов отремонтирована в Советском районе – 54. Среди выполненных работ: ремонт или обновление кровли, ремонт и утепление фасадов, замена систем отопления и лифтов. Отмечается, что новые лифты - отечественного производства.

Было подсчитано, что в этом году капремонт затронул более 47 тыс. человек. Доля их финансирования в общем объеме работ составила почти 73%, остальное было взято из средств бюджетов республики и города.