В Казани провели проверку легкового такси

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, сотрудники Госавтоинспекции совместно с Управлением по вопросам миграции провели проверку транспорта, который используется для перевозки пассажиров.

В рамках рейда сотрудниками было проверено более 100 водителей. В результате проверок было выявлено более 30 недобросовестных перевозчиков, 3 автомобиля помещены на специализированную стоянку из-за неподобающего технического состояния.

Кроме того, при проверке документов был выявлен 34-летний водитель, который не имел российских документов и допуска на управление автомобилем. Перевозку пассажиров он осуществлял по национальному водительскому удостоверению другого государства. Мужчина был оштрафован.