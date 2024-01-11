В Казани провели рейд «Уступи дорогу скорой»

Неотложка с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом проехала по улицам города, за ней следовали экипажи ДПС. К счастью, большинство водителей быстро реагируют и уступают дорогу «карете» скорой помощи.

Однако были водители, которые несвоевременно реагировали или игнорировали приближающийся спецтранспорт. Автоинспекторы поводили с ними профилактические беседы и напоминали, о необходимости помнить, что даже несколько минут задержки в пути могут стать решающими для спасения жизни человека.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 12.17 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от 3 месяцев до 1 года.

Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными к спецтранспорту. Услышав звуковой сигнал, пропустите транспорт спецслужб, не создавая помех в движении. Помните, что от вашей бдительности и ответственного отношения может зависеть чья-то жизнь.