В Казани провели рейд «Уступи дорогу скорой»

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Город
11 января 2024  12:23
Автор:
Виктория Осинина

Неотложка с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом проехала по улицам города, за ней следовали экипажи ДПС. К счастью, большинство водителей быстро реагируют и уступают дорогу «карете» скорой помощи.

Однако были водители, которые несвоевременно реагировали или игнорировали приближающийся спецтранспорт. Автоинспекторы поводили с ними профилактические беседы и напоминали, о необходимости помнить, что даже несколько минут задержки в пути могут стать решающими для спасения жизни человека.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 12.17 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от 3 месяцев до 1 года.

Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными к спецтранспорту. Услышав звуковой сигнал, пропустите транспорт спецслужб, не создавая помех в движении. Помните, что от вашей бдительности и ответственного отношения может зависеть чья-то жизнь.

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