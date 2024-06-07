В Казани провели учения на случай обнаружения пассажира с лихорадкой Эбола

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Республика
7 июня 2024  11:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии игр БРИКС в столице Татарстана прошли учения на случай обнаружения пассажира с лихорадкой Эбола. 

 Фото: © ИА «Татар-информ»

Учения проводились с участием специалистов Роспотребнадзора, МЧС и медицинских работников. Ситуация разыгрывалась на основе предположения, что на рейс, прибывший в Казань, прилетел пассажир, у которого обнаружены симптомы лихорадки Эбола. 

По результатам проведенных учений было отмечено, что система реагирования на экстренные ситуации отработана четко и координировано. Специалисты продемонстрировали свою готовность оперативно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, связанную с лихорадкой Эбола. 

Учения подчеркнули важность профилактических мер и готовности к возможным осложнениям в условиях масштабных международных мероприятий.

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