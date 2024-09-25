В Казани проверили более 5 тысяч автомобилей на экологичность

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Город
25 сентября 2024  09:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках операции «Чистый воздух», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экология», инспекторы Министерства экологии Татарстана проверили более 5 тысяч автомобилей в Казани.

За время операции инспекторы проверили легковые, грузовые автомобили и автобусы, выявив нарушения у 3,1% транспортных средств. С владельцами машин, чьи автомобили не прошли проверку на экологичность, была проведена разъяснительная работа.

Напомним, что операция «Чистый воздух» продлится до 30 сентября. В прошлом году в рамках этой операции проверили 6886 автомобилей, 2,7% из которых не соответствовали экологическим нормам.

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