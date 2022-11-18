 В Казани проверили техсостояние автобусов после ЧП с их возгораниями на трассе
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В Казани проверили техсостояние автобусов после ЧП с их возгораниями на трассе

На линию должны выходить автобусы не старше 10 лет.

Город
18 ноября 2022  12:38
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Казани проверили техсостояние автобусного парка после ЧП с возгораниями общественного транспорта на трассе. Об этом сообщает «Татар-информ».

Председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков объяснил произошедшие недавно инцинденты возгораний «краснобусов». 

«На линию должны выходить автобусы не старше 10 лет. У тех двух, кстати, уже истекал срок эксплуатации. Помимо этого сейчас есть большие проблемы с ценами на топливо и комплектующими для автобусов», - сказал Темляков.

По словам спикера, ассоциация автотранспортных предприятий уже обращалась в ФАС с просьбой проверить цены на комплектующие, так как их минимальный рост составил 20%. Цены на автобусы тоже увеличились, если раньше автобус стоил 10-12 млн рублей, то сейчас его цена 16 млн рублей. 

Осмотр автобусов каждую неделю проводит технический директор вместе с контролерами. Каждую пятницу проводится более глубокий осмотр, также ежедневно при осмотре подвижного состава проверяются осветительные приборы, приборная панель в кабине водителя и стеклоочистители. Далее – проверка целостности салона, его напольное покрытие, обивка сидений и их крепление. Особое внимание уделяется проверке огнетушителей и отсека двигателя в автобусе.

Ранее «КВ» сообщали о возгорании автобуса, который направлялся в сторону аэропорта «Казань».

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