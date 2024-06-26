В Казани проверяют сообщения о стрельбе подростков во дворе жилого дома

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Город
26 июня 2024  17:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В социальных сетях появилось видео, на котором несовершеннолетний производит выстрелы из пистолета во дворе многоэтажки, пишет «Татар-информ».

По словам автора публикации, подросток стрелял в воздух и в сторону подъезда. Он также названивал в домофоны, тревожа соседей, отметил казанец.

В комментариях к публикации другие горожане указывают, что выстрелы производились из игрушечного пистолета. Несмотря на это, полиция проводит проверку по факту инцидента.

Цель проверки — установить все обстоятельства случая и провести необходимые профилактические мероприятия.

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Новости
В Казани проверяют сообщения о стрельбе подростков во дворе жилого дома
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