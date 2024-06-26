В Казани проверяют сообщения о стрельбе подростков во дворе жилого дома

В социальных сетях появилось видео, на котором несовершеннолетний производит выстрелы из пистолета во дворе многоэтажки, пишет «Татар-информ».

По словам автора публикации, подросток стрелял в воздух и в сторону подъезда. Он также названивал в домофоны, тревожа соседей, отметил казанец.

В комментариях к публикации другие горожане указывают, что выстрелы производились из игрушечного пистолета. Несмотря на это, полиция проводит проверку по факту инцидента.

Цель проверки — установить все обстоятельства случая и провести необходимые профилактические мероприятия.