В Казани проходит 12-й съезд предпринимателей из татарских сел России

Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проходит до 6 марта в Казани.

Фото: соцсети Раиса РТ

Сюда приглашены фермеры и представители малого бизнеса. Всего порядка 800 человек со всей России, где есть татарские деревни.

Рустам Минниханов посетил площадку, а в соцсетях опубликовал фотографии с мероприятия. Он написал, что в сейчас России 4,2 тысяч татарских сел. Сход проходит в Казани в 12-й раз.

«Такое объединение многонационального народа Татарстана и татар, проживающих за пределами республики, делает нашу страну крепче. Спасибо всем участникам съезда!» — написал Минниханов.