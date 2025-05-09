В Казани проходит акция «Бессмертный полк»

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Город
9 мая 2025  16:05

В День Победы в столице Татарстана стартовало масштабное шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Традиционное шествие собрало около 150 тысяч участников, сообщают орагнизаторы акции.

Колонну возглавил глава республики Рустам Минниханов, несущий фотографию своего дяди – участника войны Галимзяна Минниханова. Шествие стартовало от площади Свободы и продолжилось по историческому маршруту через улицы Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевскую, завершившись на площади Тысячелетия.

Параллельно на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» с 12:00 до 23:00 проходит цифровая версия акции – демонстрация фотографий ветеранов. Виртуальный «Бессмертный полк» составлен из материалов, предоставленных участниками общероссийского движения через официальные ресурсы.

Оба формата акции – живое шествие и цифровая трансляция – стали важной частью празднования 80-летия Победы, объединив поколения в память о подвиге советского народа. Особую значимость мероприятиям придает тот факт, что с каждым годом все меньше остается непосредственных участников тех героических событий.

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