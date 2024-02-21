В Казани проходит церемония открытия первых в истории Игр Будущего

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей Игр Будущего.

- Игры будущего - наш дар мировой спортивной семье, - сказал Владимир Владимирович.

А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем приветственном слове пригласил на Игры Будущего в Казахстан в следующем году.

Всего в мероприятии принимают участие пять президентов, один вице-президент из Зимбабве, один

вице-спикер парламента из КНР,

8 официальных делегаций,

2 вице-премьера, 11 министров, 20 заместителей министров и председателей национальных олимпийских комитетов, 17 послов (представители 22 посольств).

Отметим, что на открытии Игр Будущего проходит

высокотехнологичное и мультимедийное фиджитал-шоу в двух реальностях. К созданию сюжета церемонии открытия приложил руку искусственный интеллект, а само шоу раскрывает футурологические прогнозы по восьми направлениям мира будущего: города, урбанистика, роботизация, образование, медицина и биотехнология, сельское хозяйство и экология, освоение космоса, транспорт, энергетика.

Всего в Играх Будущего участвуют спортсмены из 21 видов спорта и делегации 107 стран.