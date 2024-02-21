В Казани проходит церемония открытия первых в истории Игр Будущего

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей Игр Будущего.
- Игры будущего - наш дар мировой спортивной семье, - сказал Владимир Владимирович.
А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем приветственном слове пригласил на Игры Будущего в Казахстан в следующем году.
Всего в мероприятии принимают участие пять президентов, один вице-президент из Зимбабве, один
вице-спикер парламента из КНР,
8 официальных делегаций,
2 вице-премьера, 11 министров, 20 заместителей министров и председателей национальных олимпийских комитетов, 17 послов (представители 22 посольств).
Отметим, что на открытии Игр Будущего проходит
высокотехнологичное и мультимедийное фиджитал-шоу в двух реальностях. К созданию сюжета церемонии открытия приложил руку искусственный интеллект, а само шоу раскрывает футурологические прогнозы по восьми направлениям мира будущего: города, урбанистика, роботизация, образование, медицина и биотехнология, сельское хозяйство и экология, освоение космоса, транспорт, энергетика.
Всего в Играх Будущего участвуют спортсмены из 21 видов спорта и делегации 107 стран.