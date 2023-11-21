В Казани проходит форум православной общественности РТ

Ректор учебного заведения протоиерей Владимир Самойленко накануне мероприятия рассказал журналистам подробности. Он напомнил, что в 2019 году форум был посвящен 440-летию обретения в 1579 году Казанского образа Пресвятой Богородицы.

В Казань на форум приехали православные из разных регионов России, а также из Беларуси и некоторых других стран.

Некоторые мероприятия, непосредственно связанные с этим форумом, стартовали еще до его начала. Так, на базе Национальной библиотеки РТ была открыта выставка редких книг. Параллельно в музее Казанской епархии открыли выставку, посвященную истории семинарии. Также прошел спортивный турнир, в котором приняли участие студенты семинарии. Вчера стартовала двухдневная международная научно-богословская конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи».

«Этот год для Казанской духовной семинарии особый. Он особый не только для нашей духовной школы, но и для Казанской епархии», - отметил отец Владимир.

Протоиерей поделился радостной новостью, непосредственно связанной с возглавляемым им учебным заведением: 14 ноября Казанская православная духовная семинария получила бессрочную аккредитацию по основной образовательной программе «Теология» уровня высшего образования бакалавриата. Самойленко добавил: «К этому событию мы готовились давно. Эта установка священноначалия РПЦ. Благодаря поддержке митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, слаженной работе администрации духовной школы нам удалось прийти к этому очень важному событию. Но процесс государственной аккредитации в нашей духовной школе продолжается. Мы не останавливаемся на достигнутом и начинаем подготовку к получению государственной аккредитации другого уровня, более высокого - магистратуры».

Аккредитация позволит выпускникам семинарии получить диплом государственного образца. То есть теперь семинария официально включена в систему высшего образования как обычный гуманитарный вуз.