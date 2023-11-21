В Казани проходит форум православной общественности РТ

Открывшийся сегодня в столице Татарстана V форум православной общественности Республики Татарстан приурочен к знаменательной дате - 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии.

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Газета «Казанские ведомости»
21 ноября 2023  10:29
Автор:
Дмитрий Смирнов

Ректор учебного заведения протоиерей Владимир Самойленко накануне мероприятия рассказал журналистам подробности. Он напомнил, что в 2019 году форум был посвящен 440-летию обретения в 1579 году Казанского образа Пресвятой Богородицы. 

В Казань на форум приехали православные из разных регионов России, а также из Беларуси и некоторых других стран. 

Некоторые мероприятия, непосредственно связанные с этим форумом, стартовали еще до его начала. Так, на базе Национальной библиотеки РТ была открыта выставка редких книг. Параллельно в музее Казанской епархии открыли выставку, посвященную истории семинарии. Также прошел спортивный турнир, в котором приняли участие студенты семинарии. Вчера стартовала двухдневная международная научно-богословская конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи».

«Этот год для Казанской духовной семинарии особый. Он особый не только для нашей духовной школы, но и для Казанской епархии», - отметил отец Владимир.

Протоиерей поделился радостной новостью, непосредственно связанной с возглавляемым им учебным заведением: 14 ноября Казанская православная духовная семинария получила бессрочную аккредитацию по основной образовательной программе «Теология» уровня высшего образования бакалавриата. Самойленко добавил: «К этому событию мы готовились давно. Эта установка священноначалия РПЦ. Благодаря поддержке митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, слаженной работе администрации духовной школы нам удалось прийти к этому очень важному событию. Но процесс государственной аккредитации в нашей духовной школе продолжается. Мы не останавливаемся на достигнутом и начинаем подготовку к получению государственной аккредитации другого уровня, более высокого - магистратуры». 

Аккредитация позволит выпускникам семинарии получить диплом государственного образца. То есть теперь семинария официально включена в систему высшего образования как обычный гуманитарный вуз. 

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