В Казани проходит конференция по социальному служению

С 2 по 4 июня в Казани по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит XVI Межрегиональная конференция по социальному служению. Мероприятие объединяет более 400 участников из 47 епархий Русской православной церкви.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель отдела социального служения и сектора по взаимодействию с епархиями Синодального отдела по церковной благотворительности Русской православной церкви диакон Игорь Куликов. Он отметил, что столица Татарстана - центр социального служения

Русской православной церкви во всем Приволжском федеральном округе. На конференции участники смогут обменяться опытом.

Руководитель епархиального отдела по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства иерей Ярослав Петрущенков сказал, что на секцию, посвященную семье, защите материнства, отцовства и детства, зарегистрировалось порядка 100 человек.

Руководитель епархиального центра социальной помощи зависимым «Благовещение» иеромонах Силуан Цапин на конференции представит проекты Приволжского округа и федерального масштаба, которые внедрены в Казанской епархии. Он расскажет про опыт работы с алкозависимыми и профилактику алкозависимости среди подростков.

Руководитель епархиального социального отдела иерей Сергий Петров ознакомит участников конференции с проектами по поддержке людей с инвалидностью. Отец Сергий отметил, что в РТ есть хоккейная команда для слабослышащих, существуют также храмы, где во время службы предоставляется сурдоперевод.

Руководитель епархиальной службы помощи участникам СВО и членам их семей протоиерей Александр Павлов проинформировал, что в Мамадыше появится сестричество милосердия, оно станет 17-м сестричеством в Татарстанской митрополии. К слову, 1 июня в Казанском соборе Богородицкого монастыря состоялось посвящение новых сестер милосердия и добровольцев сестричества.