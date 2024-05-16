В Казани проходит международная выставка недвижимости

На этой неделе на территории МВЦ «Казань Экспо» проходит юбилейный 15-й Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». В рамках этого события была организована International Property Market 2024.

На выставке представлены лучшие проекты российской и зарубежной недвижимости. Посетители могут оценить не только архитектурную составляющую проектов, но и их инвестиционную привлекательность. В выставке участвуют как российские девелоперы, так и их коллеги из ОАЭ, Турции и Индонезии, а также ведущие архитектурные бюро.

Выставка работает в закрытом режиме до 17 мая, а 18 и 19 мая ее могут посетить все желающие.