В Казани проходит слет татарстанских юнармейцев

Свыше сотни юнармейцев из разных концов республики вместе с 50 начальниками штаба собрались сегодня в Казанском танковом училище, чтобы принять участие в региональном слете «Юнармии».

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Республика
19 декабря 2023  16:04
Автор:
Владислав Косолапкин

Генерал-майор Александр Бородин, руководитель Регионального движения «Юнармия», рассказал о том, что его подопечные изучают историю Родины, военное дело и развиваются в военно-патриотическом направлении.

«Это уже девятый слет «Юнармии» в Татарстане. У нас более 42 тысяч юнармейцев по всей республике, и более 1200 отрядов. Мы удерживаем лидирующее положение среди других регионов в России, либо занимая первое, либо второе место. В прошлом году мы были первыми из 89 регионов. Сегодня наши ребята изучат учебно-материальную базу училища», -рассказал он.

После этого генерал-майор наградил двух юнармейцев. Первым был награжден победитель Всероссийского конкурса «Юнармеец в сети» – Магомед Аскеров. Вторым награжден Михаил Волосов. После вручения наград юнармейцам показали, как правильно нести Вахту Памяти. Рота почетного караула провела для них показные занятия, показав свое мастерство.

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