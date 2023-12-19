В Казани проходит слет татарстанских юнармейцев

Генерал-майор Александр Бородин, руководитель Регионального движения «Юнармия», рассказал о том, что его подопечные изучают историю Родины, военное дело и развиваются в военно-патриотическом направлении.

«Это уже девятый слет «Юнармии» в Татарстане. У нас более 42 тысяч юнармейцев по всей республике, и более 1200 отрядов. Мы удерживаем лидирующее положение среди других регионов в России, либо занимая первое, либо второе место. В прошлом году мы были первыми из 89 регионов. Сегодня наши ребята изучат учебно-материальную базу училища», -рассказал он.

После этого генерал-майор наградил двух юнармейцев. Первым был награжден победитель Всероссийского конкурса «Юнармеец в сети» – Магомед Аскеров. Вторым награжден Михаил Волосов. После вручения наград юнармейцам показали, как правильно нести Вахту Памяти. Рота почетного караула провела для них показные занятия, показав свое мастерство.