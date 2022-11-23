 В Казани проходит Всероссийский конгресс «Педиатрия и детская хирургия в ПФО»
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В Казани проходит Всероссийский конгресс «Педиатрия и детская хирургия в ПФО»

Мероприятие посвящено 90-летию педиатрического факультета Казанского ГМУ.

Город
23 ноября 2022  19:43
Автор:
Роза Габитова

В Казани проходит Всероссийский конгресс «Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе», который посвящен 90-летию педиатрического факультета Казанского государственного медицинского университета.

На мероприятие съехались врачи из столицы РТ, Москвы, Новосибирска и многие другие. Он проводится уже в 19 раз.

Конгресс продлится с 23 по 25 ноября в очном и онлайн режиме.

Ранее «КВ» сообщали, что Казанский государственный медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Национальной Ассоциацией специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии (НАТГ).

 

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