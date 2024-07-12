В Казани проходит выставка «Стройка»

В столице РТ на этой неделе стартовала работа международной выставки строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка». В роли главного организатора события выступила Торгово-промышленная палата РТ.

В торжественном открытии приняли участие председатель ТПП РТ Шамиль Агеев, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Республики Каракалпакстан (Узбекистан) Аманбай Орынбаев и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

- Татарстан - это строительная столица Поволжья, а по России мы входим в тройку лидеров по объемам вводимых объектов, - подчеркнула Талия Минуллина. - Это огромные возможности. Но наряду с этим есть и вызовы рынка. Вопросов немало - это разрешение на строительство, выдача разрешительной документации, своды правил, где-то устаревшие нормативы, цифровизация, передача полномочий от муниципалитетов в регионы и многое другое. Чтобы принимать эти вызовы достойно, нужно быть в авангарде, так скажем, технологическом.

- После таких слов нам надо только работать - и все будет хорошо, - напутствовал участников выставки Шамиль Агеев.

Почетные гости также приняли участие в символической стройке вместе с представителями Узбекистана, уложив кирпичную кладку. На одном из строительных блоков все желающие оставили пожелания.

В экспозиции представлена продукция 60 компаний из 14 регионов страны, а также 7 городов Татарстана. Деловая программа выставки включает конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов, семинары, бизнес-встречи и многое другое. В частности, в первый день мероприятия прошла конференция застройщиков ПФО.