В Казани проходит ярмарка трудоустройства

В Татарстане сегодня на 46 площадках проходит региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятиях принимают участие более 470 предприятий республики, в том числе 56 предприятий ОПК.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она уточнила, что второй этап ярмарки пройдет 28 июня. Он будет уже федерального уровня.

В Казани ярмарка трудоустройства состоится в культурно-спортивном комплексе «УНИКС» по адресу: ул. Профессора Нужина, 2, с 10.00 до 14.00. 38 крупных промышленных и производственных компаний города представят порядка 3000 вакансий.

- Принять участие в ярмарке могут все желающие, - сказала Зарипова. - Она дает возможность работодателям встретиться лицом к лицу со своими потенциальными работниками. Также они могут посмотреть на своих конкурентов. И если зарплата на их предприятии, допустим, ниже, чем у других, они могут задуматься о том, чтобы ее подтянуть.

Кроме того, на ярмарке можно получить консультацию специалистов. Приглашаются в том числе и семьи. Для родителей это хорошая возможность подсказать что-то своим подрастающим детям.

Отметим, что в прошлом году такая ярмарка собрала на 55 площадках по РТ более 1000 предприятий. Мероприятие посетили 32,8 тысячи человек. Из них 3,4 тысячи в итоге нашли работу.