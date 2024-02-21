В Казани прямо сейчас проходит открытие первых в истории «Игр будущего»

«Первый канал» начал трансляцию церемонии открытия международных соревнований «Игры будущего».

На церемонии открытия сотрется граница реального и виртуального миров, озвучила телеведущая Яна Чурикова, комментируя происходящее. Зрители познакомятся с Россией будущего — сюжет открытия придуман искусственным интеллектом.

Стало известно, кто из почетных гостей в лице политиков увидит исторический момент воочию.

Сегодня на трибунах присутствуют: 5 президентов, вице-президент Зимбабве, вице-спикер парламента Китая, 8 официальных делегаций, 2 вице-премьера, 11 министров, 20 заместителей министров и председателей национальных олимпийских комитетов и 17 послов.