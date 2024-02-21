В Казани прямо сейчас проходит открытие первых в истории «Игр будущего»

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Спорт
21 февраля 2024  19:34
Автор:
Эндже Гарафиева

«Первый канал» начал трансляцию церемонии открытия международных соревнований «Игры будущего».

На церемонии открытия сотрется граница реального и виртуального миров, озвучила телеведущая Яна Чурикова, комментируя происходящее. Зрители познакомятся с Россией будущего — сюжет открытия придуман искусственным интеллектом.

Стало известно, кто из почетных гостей в лице политиков увидит исторический момент воочию. 

Сегодня на трибунах присутствуют: 5 президентов, вице-президент Зимбабве, вице-спикер парламента Китая, 8 официальных делегаций, 2 вице-премьера, 11 министров, 20 заместителей министров и председателей национальных олимпийских комитетов и 17 послов.

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В Казани проходит церемония открытия первых в истории Игр Будущего
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