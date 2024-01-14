В Казани пьяный лихач на иномарке не смог скрыться от полиции

Около полуночи 13 января сотрудники Госавтоинспекции заметили на проспекте Победы в Казани лихача. Он не подчинился требованиям об остановке и на большой скорости направился в сторону проспекта Ямашева, неоднократно проезжая на красный, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Вскоре автомобиль нарушителя все-таки остановили. Водитель покинул салон и попытался сбежать. Автоинспекторам удалось задержать нарушителя, который оказал сопротивление. Водителем «Киа» оказался 29-летний казанец с признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Водителя доставили в отдел полиции, составили административные материалы, а иномарку отправили на спецстоянку.