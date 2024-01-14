В Казани пьяный лихач на иномарке не смог скрыться от полиции

news_top_970_100
Город
14 января 2024  18:12
Автор:
Виктория Осинина

Около полуночи 13 января сотрудники Госавтоинспекции заметили на проспекте Победы в Казани лихача. Он не подчинился требованиям об остановке и на большой скорости направился в сторону проспекта Ямашева, неоднократно проезжая на красный, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Вскоре автомобиль нарушителя все-таки остановили. Водитель покинул салон и попытался сбежать. Автоинспекторам удалось задержать нарушителя, который оказал сопротивление. Водителем «Киа» оказался 29-летний казанец с признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Водителя доставили в отдел полиции, составили административные материалы, а иномарку отправили на спецстоянку.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани пьяный лихач на иномарке не смог скрыться от полиции
В Управлении образования Казани прокомментировали ситуацию с гибелью малышки в садике
В Казани горит мини-отель и банкетный зал на Павлюхина
Неделя в Татарстане начнется с аномально-холодной погоды и метели
Прокуратура выясняет обстоятельства смерти девочки в казанском детском саду
Волонтерам штаба Путина рассказали об исследовании севера
В этом году в Казани закончат рекультивацию иловых полей
В Казани пройдет автобусный марафон, посвященный достижениям РТ