В Казани пьяный мужчина избил жену во дворе, угрожая пневматическим пистолетом

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Город
18 сентября 2024  13:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В соцсетях появилось видео инцидента, произошедшего во дворе одного из домов на улице Павлюхина в Казани. На кадрах видно, как 28-летний мужчина избивает свою 24-летнюю супругу.

Как пишет «Татар-информ», пара приехала в гости к родителям жены. После совместного употребления алкоголя между супругами возник конфликт, который перерос в рукоприкладство. В руках у мужчины был пневматический пистолет, которым он угрожал своей жене.

Полицейские задержали мужчину, изъяли пистолет, а пострадавшую женщину госпитализировали на скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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