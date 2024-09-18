В Казани пьяный мужчина избил жену во дворе, угрожая пневматическим пистолетом

В соцсетях появилось видео инцидента, произошедшего во дворе одного из домов на улице Павлюхина в Казани. На кадрах видно, как 28-летний мужчина избивает свою 24-летнюю супругу.

Как пишет «Татар-информ», пара приехала в гости к родителям жены. После совместного употребления алкоголя между супругами возник конфликт, который перерос в рукоприкладство. В руках у мужчины был пневматический пистолет, которым он угрожал своей жене.

Полицейские задержали мужчину, изъяли пистолет, а пострадавшую женщину госпитализировали на скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.