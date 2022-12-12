 В Казани пьяный мужчина ударил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль
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В Казани пьяный мужчина ударил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль

Поездка злоумышленника закончилась аварией.

Город
12 декабря 2022  16:33
Автор:
Роза Габитова

В Казани завершили расследование уголовного дела по отношении мужчины, который обвинялся в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану. 

По данным следствия, 3 июля этого года пьяный казанец без спроса сел в припаркованную возле остановки «Проспект Победы» машину «Киа Рио». Затем он ударил женщину-таксиста по шее металлической пластиной. Однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и вылезла из автомобиля. Злоумышленник пересел на место водителя и угнал иномарке вместе с вещами женщина. Поездка мужчины закончилась в поселке Кирби Лаишевского района, где он попал в аварию и был доставлен в больницу.

Кроме того, следствие установили, что в мае казанец украл велосипед, а в июне ограбил магазин, вынес из него робот-пылесос.

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