В Казани пьяный мужчина ударил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль

В Казани завершили расследование уголовного дела по отношении мужчины, который обвинялся в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, 3 июля этого года пьяный казанец без спроса сел в припаркованную возле остановки «Проспект Победы» машину «Киа Рио». Затем он ударил женщину-таксиста по шее металлической пластиной. Однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и вылезла из автомобиля. Злоумышленник пересел на место водителя и угнал иномарке вместе с вещами женщина. Поездка мужчины закончилась в поселке Кирби Лаишевского района, где он попал в аварию и был доставлен в больницу.

Кроме того, следствие установили, что в мае казанец украл велосипед, а в июне ограбил магазин, вынес из него робот-пылесос.