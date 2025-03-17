В Казани пьяный водитель питбайка пытался скрыться от автоинспекторов

В воскресенье вечером на улице 1-я Поперечно-Дорожная в Казани сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водителя питбайка, который попытался скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.

32-летний житель Казани проигнорировал требование инспекторов об остановке и устроил погоню, однако позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян: содержание алкоголя в его организме составило 0,339 мг/л.

Водителю вменяют список следующих нарушений:

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Езда на незарегистрированном питбайке.

Отсутствие водительских прав.

Езда без застегнутого шлема.

Игнорирование требования сотрудников ГИБДД об остановке.

Отсутствие полиса ОСАГО.

Питбайк был изъят и отправлен на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы по всем выявленным нарушениям.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также езда без прав и регистрации являются серьезными правонарушениями, которые могут повлечь за собой крупные штрафы, лишение прав и даже уголовную ответственность. ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.