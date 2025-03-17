В Казани пьяный водитель питбайка пытался скрыться от автоинспекторов

В воскресенье вечером на улице 1-я Поперечно-Дорожная в Казани сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водителя питбайка, который попытался скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.
32-летний житель Казани проигнорировал требование инспекторов об остановке и устроил погоню, однако позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян: содержание алкоголя в его организме составило 0,339 мг/л.
Водителю вменяют список следующих нарушений:
- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
- Езда на незарегистрированном питбайке.
- Отсутствие водительских прав.
- Езда без застегнутого шлема.
- Игнорирование требования сотрудников ГИБДД об остановке.
- Отсутствие полиса ОСАГО.
Питбайк был изъят и отправлен на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы по всем выявленным нарушениям.
Управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также езда без прав и регистрации являются серьезными правонарушениями, которые могут повлечь за собой крупные штрафы, лишение прав и даже уголовную ответственность. ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.