В Казани пьяный водитель питбайка пытался скрыться от автоинспекторов

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Город
17 марта 2025  08:49

В воскресенье вечером на улице 1-я Поперечно-Дорожная в Казани сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водителя питбайка, который попытался скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.

32-летний житель Казани проигнорировал требование инспекторов об остановке и устроил погоню, однако позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян: содержание алкоголя в его организме составило 0,339 мг/л.

Водителю вменяют список следующих нарушений:

  •     Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
  •     Езда на незарегистрированном питбайке.
  •     Отсутствие водительских прав.
  •     Езда без застегнутого шлема.
  •     Игнорирование требования сотрудников ГИБДД об остановке.
  •     Отсутствие полиса ОСАГО.

Питбайк был изъят и отправлен на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы по всем выявленным нарушениям.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также езда без прав и регистрации являются серьезными правонарушениями, которые могут повлечь за собой крупные штрафы, лишение прав и даже уголовную ответственность. ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.

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В Казани пьяный водитель питбайка пытался скрыться от автоинспекторов