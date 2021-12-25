 В Казани пять человек отравились угарным газом — двое из них дети
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В Казани пять человек отравились угарным газом — двое из них дети

Причины происшествия неизвестны.

Город
25 декабря 2021  23:50
Автор:
Роза Габитова

В Казань пять человек отравились угарным газом, в их числе дети 2021 и 2007 года рождения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение об отравлении людей поступило от дежурного врача скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на улице Поперечно-Кукушкинской.

Семью с отравлениями разной степени доставили в больницу. Так, у младенца диагностировали среднюю степень тяжести, а у остальных — легкой.

Причины происшествия неизвестны.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани пожарные ликвидировали горение в нежилом частном доме.

 

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