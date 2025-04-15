В Казани пытаются продать «бигля» за 12 миллионов

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Республика
15 апреля 2025  08:47

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение: щенка, представленного как бигля, продают за 12 миллионов рублей. Однако эксперты Кинологической федерации Татарстана усомнились в породистости животного, пишет «Татар-информ».

Собаку по кличке Оди (девочка) осмотрели специалисты. В официальном заключении указано, что у щенка «фенотип гончеобразной собаки неопределенной породы», а характерные признаки бигля выражены слабо.

Продавец признаёт, что стал жертвой обмана со стороны заводчика и уже обратился в полицию. Тем временем объявление с завышенной ценой продолжает висеть в сети, вызывая вопросы у профессиональных кинологов и просто любителей животных.

Эксперты напоминают, что при покупке породистых щенков важно требовать документы и проверять репутацию заводчика, чтобы избежать подобных ситуаций.

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