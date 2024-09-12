В Казани рабочий сорвался с 13 этажа из-за обрыва страховки

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Город
12 сентября 2024  16:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройплощадке в Казани. Трагедия произошла на улице Полушкина, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

По предварительным данным, мужчина проводил демонтаж строительных лесов на уровне 13 этажа, когда неожиданно оборвался страховочный пояс. Рабочий рухнул вниз и от полученных травм скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будут допрошены работники строительной компании, изъята техническая документация.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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