В Казани рабочий сорвался с 13 этажа из-за обрыва страховки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройплощадке в Казани. Трагедия произошла на улице Полушкина, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

По предварительным данным, мужчина проводил демонтаж строительных лесов на уровне 13 этажа, когда неожиданно оборвался страховочный пояс. Рабочий рухнул вниз и от полученных травм скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будут допрошены работники строительной компании, изъята техническая документация.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».