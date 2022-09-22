 В Казани работники предприятия «Казаньоргсинтез» протестировали экзоскелеты
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В Казани работники предприятия «Казаньоргсинтез» протестировали экзоскелеты

Они нужны для сохранения здоровья работников и снижения их утомляемости к концу рабочего дня.

Республика
22 сентября 2022  10:35
Автор:
Дамира Хайрулина

Экзоскелеты отечественного производства попробовали в действии сегодня работники «Казаньоргсинтез». Площадками для тестирования стали цех пластмассовых изделий и цех по переработке неликвидной продукции завода, сообщает сегодня пресс-служба Сибура.

Экзоскелеты призваны сохранить здоровье работника, повысить выносливость человека и снизить утомляемость к концу рабочего дня.

Фото: © Пресс-служба «Сибур»

«Экзоскелеты призваны, в первую очередь, сохранить здоровье работника, повысить выносливость человека и снизить утомляемость к концу рабочего дня», - сообщили там, пояснив, что тестирование было организовано в ответ на обращение сотрудников.

По информации пресс-службы, протестированное сегодня снаряжение разработано и произведено в России.

 

Фото: © Пресс-служба «Сибур».

«Тестовые образцы относятся к так называемым пассивным экзоскелетам», - сказали в пресс-службе, отметив, что для работы оборудования «не требуется источник энергии, а принцип их действия основан на базовых законах механики».

При работе с тяжестями экзоскелет распределяет нагрузку со спины и рук на ноги.

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