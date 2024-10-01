В Казани раскрыли кражу велосипеда и вернули его владелице

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Город
1 октября 2024  10:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанские полицейские вернули похищенный велосипед его законной владелице. Инцидент произошел в одном из домов по улице Гудованцева, откуда злоумышленник украл велосипед стоимостью 17 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников отдела полиции «Восход» подозреваемый был задержан по «горячим следам». Им оказался 51-летний безработный местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина сознался в содеянном, похищенный велосипед изъят и возвращен владелице.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим кражам.

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